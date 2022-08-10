Порноактрису зарезали в квартире в Санкт-Петербурге

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Порноактрису и тиктокершу Анастасию Хамловскую, более известную под фамилией Гришман, убили в квартире многоэтажного дома на Южном шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 10 августа.

Во вторник, 9 августа, в полицию обратилась 20-летняя девушка. Она сообщила, что молодой человек ее подруги рассказал о том, что убил свою сожительницу.

Для проверки данного факта сотрудники органов правопорядка отправились в квартиру подозреваемого и убитой. Информация подтвердилась: тело 26-летней погибшей обнаружили в ванной с несколькими ножевыми ранениями в горло. Позже выяснилось, что это Анастасия Хамловская.

Как сообщил РЕН ТВ, 24-летний молодой человек убитой объявлен в розыск. Примечательно, что ранее мужчина уже был судим за воровство.

У погибшей есть аккаунты в OnlyFans и TikTok, где ее знают под псевдонимом Nana. На этих интернет-ресурсах у нее более 282 тысяч подписчиков.

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