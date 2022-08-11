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Бойфренд порноактриссы Анастасии Гришман рассказал, как он убивал ее

Степан Жирнов
Происшествия
Бойфренд порноактриссы Анастасии Гришман рассказал, как он убивал ее
Фото: Соцсети Анастасии Гришман

Молодой человек порноактрисы и блогера Анастасии Гришман рассказал о том, как убил девушку. Кадры допроса опубликовала пресс-служба Следственного комитета РФ в четверг, 11 августа.

На допросе 24-летний подозреваемый Д. Чернышов рассказывает о деталях совершенного преступления.

Видео: пресс-служба Следственного комитета РФ

О трагедии стало известно 9 августа, когда подруга убитой обратилась в полицию из-за рассказа молодого человека Гришман о совершенном преступлении. Позже порноактрису обнаружили мертвой в собственной квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге со множественными колото-резаными ранами.

В среду, 10 августа, подозреваемого задержали. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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