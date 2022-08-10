Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман задержан

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман задержан
Фото: Соцсети Анастасии Гришман

Подозреваемого в убийстве порноактрисы и блогера Анастасии Гришман задержали. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу.

Как сообщает Telegram-канал «112», преступник состоял с погибшей в отношениях. По данным пресс-службы, он убил девушку больше недели назад. Задержать его удалось только в среду, 10 августа.

9 августа подруга погибшей обратилась в полицию из-за рассказа молодого человека, который признался ей в убийстве. Прибывшие на квартиру к Гришман в доме на Южном шоссе в Санкт-Петербурге сотрудники полиции обнаружили тело девушки в ванной, с несколькими ножевыми ранениями.

У погибшей есть аккаунты в OnlyFans и TikTok, где ее знают под псевдонимом Nana. На этих интернет-ресурсах у нее более 282 тысячи подписчиков.

Санкт-Петербург Преступления Убийства Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Летние вечера с хорошей книгой

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Месть будет страшна

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Арина Миллер
Арина Миллер

Все начиналось с трех домов

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Сергей Марков
Сергей Марков

Высокие технологии прямиком с орбиты

Все мнения
О проекте