Подозреваемый в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман задержан

Фото: Соцсети Анастасии Гришман

Подозреваемого в убийстве порноактрисы и блогера Анастасии Гришман задержали. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу.

Как сообщает Telegram-канал «112», преступник состоял с погибшей в отношениях. По данным пресс-службы, он убил девушку больше недели назад. Задержать его удалось только в среду, 10 августа.

9 августа подруга погибшей обратилась в полицию из-за рассказа молодого человека, который признался ей в убийстве. Прибывшие на квартиру к Гришман в доме на Южном шоссе в Санкт-Петербурге сотрудники полиции обнаружили тело девушки в ванной, с несколькими ножевыми ранениями.

У погибшей есть аккаунты в OnlyFans и TikTok, где ее знают под псевдонимом Nana. На этих интернет-ресурсах у нее более 282 тысячи подписчиков.