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ФСБ просит продлить арест журналисту Гершковичу

Степан Жирнов
Общество
ФСБ просит продлить арест журналисту Гершковичу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

ФСБ просит продлить арест журналисту Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, на три месяца. Об этом во вторник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам собеседника «ВМ», судебное заседание уже началось.

Американского журналиста подозревают в шпионаже в пользу правительства США. По версии следствия, Гершкович собирал информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса. 30 марта 2023 года мужчину задержали в Екатеринбурге.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».

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