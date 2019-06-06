Стартовал 23-й Петербургский международный экономический форум

6 мая состоялась торжественная церемония открытия Петербургского международного экономического форума. Он проводится 23-й год подряд. Главная тема этого года — «Формируя повестку устойчивого развития».

Старт открытию форума на центральной площадке — она оформлена в стиле сказок поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина — дал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— Сегодня форум входит в число крупнейших и авторитетных мировых площадок в сфере экономики и бизнеса. Он дает уникальную возможность руководителям стран и ведущих компаний, специалистам, экспертам обсудить самые актуальные темы глобальной повестки, изучить лучшие практики, поделиться опытом, установить новые контакты, — сказал Беглов.

По его словам, трудности, которые испытывает мировая экономика, подталкивают к поиску совместных решений. И как раз форум является той самой площадкой для поиска и нахождения оптимальных решений по самым различным вопросам.

Беглов также отметил, что с каждым годом растет число участников форума. Так, в прошлом году его посетили 17 тысяч человек из 143 стран мира.

— Рассчитываем, что и в этом году форум будет столь же представителен, — отметил Александр Беглов. — Растет число участников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки.

В центре внимания делегатов форума — устойчивое развитие экономики, экологическая безопасность, технологический прогресс, раскрытие потенциала людей и повышение их благополучия.

— Уверен, что в рамках форума будут найдены ответы на многие вопросы, которые волнуют бизнес, граждан наших стран, — сказал Александр Беглов.

Как отметил в ходе форума первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, страна, несмотря на санкции и различные ограничения, готова к сотрудничеству, привлечению иностранных инвесторов.

С учетом введения ограниченных мер в отношении России, по словам министра финансов, идет поиск тех партнеров из стран, которые готовы к сотрудничеству. Это, в первую очередь, Евразийский экономический союз. Кроме того, создаются комфортные условия для развития бизнеса в стране.

Сегодня форум входит в число крупнейших и авторитетных мировых площадок в сфере экономики и бизнеса Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

— Президент поставил задачу увеличить темпы роста экономики. В первую очередь за счет создания необходимых условий. Мы переориентируем ресурсы на то, чтобы помочь экономике и создать условия, чтобы наши люди жили лучше.

Речь идет о повышении качества услуг в сфере образования, здравоохранения, проектах по поддержке бизнеса, в том числе ориентированного на экспорт. Все это, по словам Силуанова, влияет на темпы роста экономики.

— При этом получить преимущества в глобальной экономике одной стране за счет создания отдельных преференций не получится, — уверен Антон Силуанов. — Это может быть короткий период. Но в конечном счете это будет минус не только к экономическому росту на глобальном уровне, но и минус той стране, которая вводит для себя преференции.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. С 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Является ведущей площадкой, на которой удается выстраивать диалог на международном уровне.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Рудницкий, генеральный директор газеты «Вечерняя Москва»:

— Петербургский международный экономический форум — это не только самое значимое событие в России, но и на международном уровне. Здесь традиционно представлены крупнейшие компании, возможности и проекты регионов нашей страны, стенд правительства Москвы. Для «Вечерней Москвы», как для главной газеты города, работать на таком форуме — большая честь и ответственность. Будем продолжать эту работу и в дальнейшем.

Владимир Платонов, президент Московской Торгово-промышленной палаты Москвы, депутат Мосгордумы:

— Планирую посетить на форуме площадки, в организации работы которых участвует Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Запланировано обсуждение множества интересных тем. Московская Торгово-промышленная палата представит на форуме две темы — «Бизнес-маркет» и «Восстановление взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами через выпускников советских и российских вузов».

Сегодня город активно развивается благодаря в том числе поддержке предпринимательской деятельности. Недавно был принят закон о создании в Москве инновационного кластера. Он подразумевает объединение предпринимательства, науки и образования. Это самое главное, чем славится Москва.

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