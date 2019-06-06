Глава Минэнерго сделал прогноз по ценам на бензин
Несмотря на то что соглашение между правительством России и нефтяниками о сдерживании роста цен на бензин действует до середины года, стоимость литра бензина до конца года будет расти в пределах инфляции. Аналогичная динамика будет наблюдаться и в следующем году. Такой прогноз дал министр энергетики Александр Новак в четверг, 6 июня, на полях Петербургского экономического форума.
Глава Минэнерго назвал тревогу о росте цен на бензин преждевременной и подчеркнул, что скачков цен не будет благодаря действующему с начала года демпфирующему механизму — новой системы выплат компаниям обратного акциза на нефть с надбавкой. Она позволяет снизить влияние мировых цен на внутренний топливный рынок.
— Что касается цен на розницу, они будут в пределах инфляции. Наша задача — регулировать, в том числе за счет созданного инструмента в рамках измененного налогового законодательства, — сказал Новак. Его слова приводит издание «Российская газета».
Согласно условиям действующего в настоящее время соглашения правительства с нефтяными компаниями, цены на сетевых заправках могут расти помесячно, но в пределах инфляции.
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