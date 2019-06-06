Сергей Собянин рассказал о цифровой трансформации столицы на форуме в Петербурге

В четверг, 6 июня, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в пленарной сессии Сбербанка на тему «Трансформация в быстро меняющемся мире: государства, компании, люди», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как выбрать правильную стратегию развития с учетом технологической революции, как найти применение знаниям, умениям в столь быстро меняющемся цифровом мире — те вопросы, которые обозначили для участников пленарной сессии.

Участники экономического форума отметили, что доля онлайн-услуг в электронном формате стремительно растет во всем мире. Москва в этом плане занимает лидирующие позиции, учитывая мировые тренды.

— У вас огромное количество начинаний в городе, которые в том числе касаются цифровизации, — обратился к Собянину председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Цифровая трансформация, по его словам, включает в себя весомые финансовые затраты. Вопрос в том, насколько обоснованным является решение расходовать деньги на это направление.

В качестве примера цифровизации мэр Москвы привел внедрение в столице интеллектуальной транспортной системы. Она основана исключительно на интеллекте больших данных, огромном количестве информационных потоков. И стоит такая система, по словам главы города, действительно немалых денег. Однако такие затраты вполне обоснованы.

— Миллиарды рублей потрачены на ее создание и функционирование. Но она дает 15 процентов улучшения трафика в городе, — отметил Собянин. — Представим, что мы такую же задачу поставили за счет увеличения физической инфраструктуры — например, строительства дорог, развязок. Нам бы потребовалось около триллиона рублей.

По словам мэра Москвы, в решении вопросов используется комплексный подход, когда преображения происходят одновременно в разных направлениях.

— Все мы одновременно используем. Изменения подвижного состава, строительство метро, железных и автомобильных дорог, интеллектуальной транспортной системы. По своей эффективности это самые высокие вложения. Беспрецедентные. Несравнимые, — подчеркнул глава Москвы.

По словам Собянина, цифровые технологии сегодня охватывают все больше сфер и приносят высокие результаты. Мэр Москвы привел в пример введение электронной записи в детские сады:

— В 2010 году в детские сады Москвы ходили 280 тысяч детей, и считалось, что все они переполнены. 150 тысяч детей были за пределами этой системы. Это означает, что 150 тысяч мам не могли устроить своих детей, пойти на работу, полноценно жить, обеспечивать семью, — сказал мэр. — Оказалось, что если ввести стопроцентную электронную запись, то как раз останутся 150 тысяч мест, которые нужны.

Не менее яркий пример связан с введением Единой медицинской информационно-аналитической системы ЕМИАС — она позволяет в онлайн-режиме записаться к врачу. Причем сделать это можно гораздо раньше.

— Еще один пример — москвичи могли получить услуги терапевта, записавшись за 3–7 дней. Считалось, чтобы получить эти услуги в течение суток, необходимо увеличить в пять раз поликлиническую сеть. С введением Единой медицинской информационно-аналитической системы ЕМИАС оказалось, что теми же мощностями, тем же количеством врачей можно обеспечить оказание услуг в течение суток, не построив ни одной дополнительной поликлиники, — рассказал Собянин.

В числе основных элементов «умного» города мэр назвал электронную демократию — заинтересованность и участие горожан в жизни столицы. Для этого запущен портал «Наш город», охватывающий около 2 миллионов человек, и платформа «Активный гражданин».

Трансформация, по мнению главы города, — своего рода двигатель прогресса. Это касается и компаний, и городов, и государств.

— Поэтому без трансформации города во всех направлениях не обойтись. Город — такой организм, чем-то одним заниматься невозможно, — резюмировал Собянин.

Глава Сбербанка, в свою очередь, добавил, что когда работа идет системно, то получается колоссальный эффект.

По словам президента международной сети PwC Боба Морица, «умные» технологии (хоть они и вызывают чувства неопределенности и требуют умения быстро адаптироваться) являются «драйвером перемен».

— Для меня это вопрос новых возможностей, которыми люди всегда будут хотеть воспользоваться, — поделился Мориц.

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