Алексей Шапошников рассказал о развитии цифровых технологий в Москве

Участие в Петербургском международном экономическом форуме принимает председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. По словам главы столичного парламента, особое внимание на форуме привлекают площадки, связанные с развитием высоких технологий и городских пространств.

— Москва — один из крупнейших мегаполисов мира. Естественно, что на будущее нашей столицы влияет взаимодействие с другими городами, изучение проектов и обмен опытом, — рассказал Шапошников корреспонденту «Вечерней Москвы».

В качестве яркого примера внедрения цифровых технологий он назвал проведение экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Такой эксперимент стал возможен после внесения изменений в законодательство — федеральное и московское.

Три избирательных округа, где пройдет эксперимент, выберут горожане. Для этого запущено голосование на площадке «Активный гражданин».

— Задача города — дать избирателям возможность проголосовать разными способами. Этот эксперимент направлен прежде всего на удобство. В сентябре кто-то из жителей столицы будет на даче, кто-то — в отпуске или в командировке. Электронное голосование позволит принять участие в выборах и отдать голос за своего кандидата, — подчеркнул председатель Мосгордумы.

Вместе с тем у избирателей остается возможность проголосовать в классическом формате — с использованием бумажного бюллетеня.

Что касается поиска баланса между развитием технологий и местом человека в новом высокотехнологичном мире, то эта дискуссия, как отметил Шапошников, ведется постоянно.

— Разговор начинается с того, какие профессии появятся в будущем, а какие заменит искусственный интеллект. Пока нет ответа на этот вопрос. Вряд ли получится сохранить этот баланс искусственно. Скорее всего, у нас появится «естественный отбор» между искусственным интеллектом и живыми людьми, — полагает председатель Мосгордумы.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. В этом году он проходит с 6 по 8 июня. Его ключевая тема: «Формируя повестку устойчивого развития».

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