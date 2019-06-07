Сергей Собянин заключил ряд соглашений о сотрудничестве на форуме в Петербурге
В пятницу, 7 июня, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в подписании нескольких соглашений о сотрудничестве и инвестиционных контрактов на стенде столичного правительства в рамках Петербургского международного экономического форума.
Первый договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключен между правительством Москвы и правительством Амурской области. Свои подписи в документе поставили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Амурской области Василий Орлов.
Программа на 2019–2023 год в рамках реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключена между столичным правительством и советом министров Республики Крым. Его подписали Сергей Собянин и глава Республики Крым, председатель совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».
Еще одно соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключено между правительствами Москвы и Нижегородской области. Его подписали Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Также стороны подписали документ о сотрудничестве при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».
Следующее соглашение о сотрудничестве подписано между столичным правительством и Российским фондом прямых инвестиций. Документ направлен на развитие в Москве инвестиционной деятельности.
Еще один документ о взаимодействии подписан правительством Москвы и ПАО «Мобильные телесистемы». Его цель — развитие услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в городе.
Специальный инвестиционный контракт заключен между правительством Москвы и ООО «Альфа автоматив техноложиз». Документ подразумевает создание промышленного комплекса по строительству завода, который специализируется на производстве штамповочных изделий из листовой стали. Также инвестиционный контракт заключен с ООО «НоваПродукт АГ». Он предусматривает создание промышленной комплекса — завода по производству продуктов питания для здорового образа жизни.
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