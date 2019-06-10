Эмоциональное фото и расписные безделушки: топ-7 столичных выставок июня

Культурная жизнь в Москве не останавливается ни на минуту. Хоть первый месяц лета многие и предпочитают проводить вдали от города, в столице все еще остается множество выставок, которые стоило бы посетить перед отъездом. «Вечерняя Москва» предлагает подборку наиболее интересных экспозиций этого месяца.

Современная ироническая графика Японии

Данную выставку карикатуристов из Страны восходящего солнца, которая открылась в начале июня в галерее-мастерской «Варшавская», стоит посетить всей семьей. В первую очередь это позволит познакомить с практически не встречающимся в России направлением японской карикатуры детей, дать им взглянуть на новые, необычные образы, пришедшие из совершенно другой культуры. Всего на выставке будет представлено порядка 30 работ, авторы которых уже были неоднократно награждены на множестве международных конкурсов иронической графики.

Artist wanted. Эпизод II

Данная экспозиция полностью посвящена творчеству молодых художников и скульпторов, которые уже успели отметиться тем, что их работы выставлялись в таких известных галереях, как Выборгский замок и Государственный музей имени Александра Пушкина.

Экспозиция будет доступна до 16 июня и включит в себя дипломные работы выпускников Московского академического художественного училища. Молодые творцы представят гостям более 70 предметов искусства, выполненных в графике, скульптуре, с помощью пера и туши, из глины и других мягких материалов. Эта выставка станет идеальным местом для посещения вместе со своей второй половинкой.

Молодые творцы представят гостям более 70 предметов искусства, выполненных в графике, скульптуре, с помощью пера и туши, из глины и других мягких материалов Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Выставка Beauty

В минуты меланхолии и желания побыть одному не будет лучшего совета, чем посетить выставку французского фотографа-портретиста Жана-Батиста Уина, которая проходит в Мультимедиа Арт Музее с 5 июня. В экспозицию включены наиболее известные коллекции художника, над которыми он работал с 1996 года.

Фотографии Жана-Батиста Уина отличают максимальная лаконичность и желание показать естественную красоту природы, людей и животных без прикрас, такими, какие они есть. В его выставках отсутствует элемент эпатажа, однако каждая картина максимально эмоциональна.

Зеленые дети Лимпопо

Данная экспозиция, которая будет работать до 16 июня в галерее «Здесь на Таганке», придется по душе как взрослым, так и детям. Несколько десятков художников перенесли на холст свои чувства и эмоции, которые возникают при прочтении таких шедевров классической детской литературы, как произведения Агнии Барто, Корнея Чуковского и Сергея Михалкова.

Благодаря такому подходу, юные гости выставки смогут понять, что стихотворения в книгах не ограничиваются словами, а могут послужить вдохновением для многих других видов искусства. В то же время взрослым будет дан шанс взглянуть назад, в свое детство, и попробовать сопоставить свои ощущения с теми, которые испытывает от классических советских стихов молодое поколение.

Полюбоваться на картины, написанные по мотивам произведений известных детских авторов, можно будет в галерее «Здесь на Таганке» Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Левее левизны. Грузинский авангард в книге

Вплоть до 30 июня галерея «На Шаболовке» предлагает ознакомиться с результатами исследования букиниста и историка книги Павла Чепыжова. Его труд посвящен первым годам советского грузинского книжного дизайна, который, по его мнению, является одним из самых узнаваемых авангардных течений тех лет.

Гости увидят уникальный шрифтовой дизайн, на который оказали серьезное влияние идеи дадаизма и конструктивизма. Всего на выставке представлено порядка сотни различных изданий, а также плакаты и графические работы. Многие из представленных экспонатов будут показаны публике впервые, так что если вы хотите удивить свою вторую половинку, эта выставка станет отличным местом для посещения.

Деревянные и расписные

Если вы хотите познакомить своих детей с ушедшими из повседневного обихода деревянными игрушками, то лучшим местом будет Дарвиновский музей, который до 28 июня будет демонстрировать народные расписные безделушки.

Экспозиция состоит из множества классических расписных игрушек, которые представлены в собрании коллекционера Александра Михайлова. Гости смогут увидеть традиционные образы Нижегородской и Владимирской областей, Северных регионов России, а также Украины. В выставочных залах можно будет увидеть редкие ермиловские поделки и возрожденные новинские игрушки.

Если вы хотите познакомить своих детей с ушедшими из повседневного обихода деревянными игрушками, то лучшим местом будет Дарвиновский музей Фото: Артем Житенев для «Вечерней Москвы»

Женщины военной эпохи

Музей Победы на Поклонной горе в очередной раз радует своих постоянных посетителей редкими экспонатами, значительная часть которых появляется на публике в первый раз. До 30 июня каждый желающий может увидеть, как художники видели быт советских женщин 1940-х годов.

На более чем 150 живописных картинах, скульптурах и графических работах изображены женщины всех слоев общества — от жен маршалов до медсестер и солдат. Мы видим их прощающимися с сыновьями и уходящими на фронт, получающими похоронки и просто ждущими своих близких с войны.

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