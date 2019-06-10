Скончался чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов
Юрий Борисов, двукратный чемпион СССР по хоккею, скончался. Ему было 80 лет.
Известно, что основная часть карьеры легендарного хоккеиста связана с московским «Спартаком». В составе команды Юрий Борисов выступал с 1962 по 1969 год, два раза с красно-белыми он выигрывал чемпионат СССР, трижды завоевывал серебряные и дважды бронзовые медали первенств страны.
Кроме того, как напоминает ТАСС, Юрий Борисов играл еще за два клуба — «Химик» из Воскресенска и «Торпедо» из Ярославля.
В пресс-службе московского «Спартака» сообщили, что после окончания карьеры хоккеист работал тренером в школе красно-белого коллектива. Среди его воспитанников были Илья Ковальчук, Александр Селиванов, Игорь Князев и не только.
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