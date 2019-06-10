Ученые доказали связь между хроническим стрессом и проблемами со здоровьем

Ученые из различных немецких клиник на протяжении 27 лет наблюдали за 136 637 пациентами, которые находились в состоянии хронического стресса. Результаты показали: у людей, регулярно пребывающих в тревожном состоянии более трех часов в день, было больше проблем со здоровьем, чем у спокойных людей. Основной проблемой стали сердечно-сосудистые заболевания.

Главный врач по психосоматике в Schon Klinik (Германия) Гернот Лангс утверждает, что стресс сам по себе не вреден и становится проблемой только тогда, когда приобретает хроническую форму. Организм запускает защитный механизм, что впоследствии приводит к аритмии, инсультам и сердечным приступам.

Проведенный в 2012 году эксперимент также подтверждает и тот факт, что стресс выступает катализатором развития аутоимунных заболеваний. В ходе эксперимента участвовали пациенты с рассеянным склерозом и аутоиммунным заболеванием нерва. Всего в нем приняли участие 120 человек, половина из которых проходила антистрессовую терапию в течение 24 недель, в то время как другая продолжала свою обычную повседневную жизнь. Регулярно врачи проверяли с помощью магнитно-резонансной томографии количество новых источников воспаления в головном и спинном мозге. Спустя полгода у тех, кто проходил антистрессовую терапию, очагов воспаления в мозге стало значительно меньше.

«Развитию аутоиммунных заболеваний могут способствовать как психические, так и биологические факторы», — комментирует Голд. По мнению ученых, чтобы предотвратить сердечные и аутоиммунные заболевания, для начала нужно избавиться от хронического стресса, что тем самым поможет избежать последующих осложнений.

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