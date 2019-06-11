Биологи объяснили вред «пьяного зачатия»
Исследователи из университета Квинсленда в Брисбене (Австралия) представили научное подтверждение фатального вреда для будущего плода употребления спиртных напитков не только во время беременности, но и непосредственно перед зачатием.
Биологи провели эксперименты с участием лабораторных мышей. Самки, которым давали алкоголь во время ранней стадии беременности, демонстрировали серьезные патологии формирования плаценты и кровеносных сосудов — в итоге плод недополучает питательные вещества, ход его развития нарушается.
Как оказалось, подобные фатальные последствия проявляются и в случае, если самкам давали спиртное за четыре дня до или после зачатия. Это в итоге приводило к рождению детенышей с малым весом. У людей это чревато в будущем диабетом, гипертонией, ожирением, сообщается в журнале Development.
Ранее сообщалось, что с 2013 по 2018 год в России от отравления алкоголем умерло 78 тысяч человек.
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