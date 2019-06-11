Эксперты рассказали, как выбрать правильную обувь для занятий спортом
Эксперты рассказали, какую обувь нужно выбирать для занятий спортом, передает argumenti.ru.
Бег
Кроссовки для бега должны иметь гибкую подошву с амортизацией, чтобы снизить нагрузку на суставы. Желательно, чтобы обувь была легкой — вес не должен превышать 400 грамм.
Силовые тренировки
Для подобных занятий необходима обувь с жесткой и твердой подошвой. Во время выполнения упражнений стопы должны быть прижаты к полу, иначе их результативность снизится. Подошва обуви не должна скользить.
Фитнес
Для занятий фитнесом эксперты советуют выбирать легкие кроссовки с сетчатым верхом и мягкой гибкой подошвой.
Кроссфит
Для занятий кроссфитом не подойдет обувь с подошвой из пены или геля. Подошва в данном случае должна иметь хорошее сцепление и не пружинить.
Кстати, участники секции по настольному теннису 14 июня проведут соревнования в спортивном клубе «Юность».
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