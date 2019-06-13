Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ заявил в интервью, что в России следует ввести углеродный налог для того, чтобы стимулировать промышленные предприятия снижать выбросы.
Он отметил, что нужно создать систему государственного учета объемов выбросов.
— А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: углеродный налог. Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер, — рассказал председатель правления УК «Роснано» корреспонденту РИА Новости.
Чубайс добавил, что за последние несколько лет Евросоюз принял список решений, по которым товары, поступающие на его территорию, в случае, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве, облагаются дополнительным налогом. Поэтому, чтобы России не закрыли экспорт в Европу, нужно принимать меры уже сейчас.
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