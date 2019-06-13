Российские банки сообщили о еще одном поводе для блокировки счетов граждан
Банки назвали новую причину для блокировки счетов граждан.
Так, банки будут обращаться к вкладчикам с вопросом о том, как они потратили снятые со счета средства и каким образом смогли заработать на открытие вклада. Если гражданин отказывается или не может ответить, то банки угрожают заблокировать счет такого клиента. Это законная процедура, которая обоснована так называемым «антиотмывочным» законом. Однако используют ее только в случае произведения сомнительных операций.
В Сбербанке пояснили, что при выявлении подозрительных операций банки будут обращаться к вкладчикам для разъяснений. Но конкретные критерии подозрительности в банке не уточнили.
При этом по закону подозрительными считаются суммы, начиная с 600 тысяч рублей.
Эксперты полагают, что подобная тенденция может стать опасной, потому что повлечет за собой массовые блокировки счетов простых граждан и частного бизнеса, сообщают «Известия».
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