Крупный скейт-парк откроется на востоке столицы к осени

Крупный скейт-парк построят в этом году на востоке столицы. Его площадь составит более 1,5 тысячи квадратных метров.
Масштабный скейт-парк появится в Детском Черкизовском парке, где ведется благоустройство.
— Дизайн и конфигурация скейт-парка разработаны совместно с профессиональным сообществом спортсменов-скейтбордистов, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Скейт-парк откроется в северной части парка, по соседству со строящимся там памп-треком. Таким образом, в Детском Черкизовском парке появится «кластер альтернативных видов спорта».
По словам Петра Бирюкова, скейт-парк расположится в отдалении от других общественных пространств. Скейтеры не будут мешать отдыхающим и наоборот.
Все работы по благоустройству Детского Черкизовского парка завершатся к осени этого года.
Кстати, всероссийский олимпийский день пройдет 16 июня в спортивном комплексе «Лужники».
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