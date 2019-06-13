Приключения итальянцев в Москве: открытие выставки «Одно, сто, тысяча путешествий»

Выставка молодых итальянских художников, студентов художественных лицеев Италии открылась на Гоголевском бульваре, 10, в Музее современного искусства. Перед началом выставки корреспондент «Вечерней Москвы» попросил куратора проекта Мариаграцию Дарданелли немного рассказать о ней.

— В Италии родился проект ViaggiArte, цель которого — рассказать в Италии и за ее пределами о творчестве студентов итальянских художественных лицеев. Сперва выставку показали в Риме, затем — в Барселоне. И теперь — Москва! Я, кстати, впервые в Москве. Хочу сказать, что это — прекрасный город. Яркий, с удобными улицами. По-русски мы назвали выставку по другому — «Одно, сто, тысяча путешествий», просто в названии по-итальянски сложно перевести игру слов. Если дословно, это что-то вроде «путешествия с искусством», — сказала Мариаграция Дарданелли. — Мы рады показать москвичам творчество молодых итальянцев.

Открытие итальянской выставки «Одно, сто, тысяча путешествий» Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

В Италии всех художников сначала обучают рисовать так, как рисовали старые мастера: первые два года они рисуют натюрморты, делают карандашные и акварельные наброски и только после того, как освоят классическую технику, могут специализироваться — заниматься инсталляциями, видеоартом, другими техниками. Выставка заняла полностью два зала на первом этаже музея на Гоголевском бульваре.

20-летняя студентка Франческа Дипауло из Рима приехала в Москву в первый раз.

— Знаете, первое впечатление — у вас фантастически чисто! И метро просто волшебное! А остальное я рассмотреть пока не успела, мы только вчера вечером прилетели, — поделилась эмоциями Франческа.

Открытие итальянской выставки «Одно, сто, тысяча путешествий» Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Выставку открывал посол Италии в России Паскуале Терраччано.



— Выставка будет открыта с 13 июня по 7 июля в Москве и с 28 июля по 18 июля в Санкт-Петербурге в Академии художеств. Уверен, что российские зрители смогут по достоинству оценить представленные работы, отражающие дух поколения, которое выросло в цифровом мире без границ, где быстрота коммуникации обретает все большее значение, — сказал он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Паскуале Терраччано, посол Италии в Российской Федерации:

— Я с большим удовольствием поддерживаю проекты в области искусства, особенно когда речь идет о молодых талантах. И биеннале художественных лицеев, которая открылась 13 июня в Московском музее современного искусства (МОММА), еще больше упрочит великолепные культурные связи между Италией и Россией, способствует усилению сотрудничества между юными художниками. Темой биеннале стало путешествие — символический и антропологический топос, который юные художники трактовали, вдохновляясь древними мифами и современной темой мигрантов, пересекающих Средиземное море.

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