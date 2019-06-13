Доллар за 90 рублей: экономисты высказались, возможно ли такое

На днях Всемирным банком были названы внешние и внутренние экономические риски, тормозящие развитие России. Среди них — обвал рубля, вызванный введением санкций и снижением стоимости барреля нефти.

Российские эксперты рассказали «Вечерней Москве», насколько обоснованы прогнозы Всемирного банка.

Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, успокоил обывателей.

— В ближайшее время не вижу тенденции падения рубля, о которой говорят эксперты Всемирного банка. Курс определяется во многом ценами на нефть и покупкой облигаций федерального займа. Пока оба фактора находятся в комфортном состоянии, я не вижу правдоподобного сценария обрушения рубля, когда доллар будет стоить 90 к 1. Чтобы это случилось, цена на нефть должна упасть до 30 долларов за баррель, что маловероятно. Все прогнозы говорят о том, что до конца года особых изменений не предвидится.

Что касается резкого снижения спроса на нефть в силу рецессии мировой экономики, то эксперт подтвердил, что это возможно, но сценарий подобного замедления пока тоже не просматривается.

— Существенное замедление может быть с конца 2020 — начала 2021 года: там может быть сильное падение нефтяных котировок, рубль ослабнет, — осторожно спрогнозировал эксперт.

При этом, рассказал Никита Масленников, плавное ослабление рубля во второй половине года все же произойдет. Среднегодовой курс будет в пределах 65–67 рублей при тех предпосылках, если резкого ухудшения не случится. Это касается санкций в отношении к русскому госдолгу и падения цены на нефть ниже 30 долларов за баррель.

Чтобы курс доллара достиг 90 рублей, цена на нефть должна упасть до 30 долларов за баррель, что маловероятно Фото: https://pixabay.com

Экономист Михаил Хамзин, глава собственного Фонда экономических исследований, уверен, что рубль упадет.

— Логика следующая: политика Трампа направлена на понижение курса доллара, а политика Международного валютного фонда (МВФ) и Федеральной резервной системы США направлена на усиление. В России экономический спад длится уже семь лет. Поскольку снижение курса рубля и снижение курса доллара — это одна линия, соответственно, ЦБ склонен исполнять инструкции МВФ. Следовательно, вероятность девальвации рубля достаточно велика, — пояснил эксперт.

КСТАТИ

Аналитики одной из международных брокерских компаний спрогнозировали краткосрочную перспективу поведения рубля, отметив, что из-за смягчения позиции Банка России (возможное понижение ставок в пятницу) и давления из-за падения фондовых индексов Китая и США рубль развернется в сторону снижения.

Читайте также: Российские банки сообщили о еще одном поводе для блокировки счетов граждан