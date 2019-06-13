Какие экономические риски ждут Россию

Всемирный банк озвучил внешние и внутренние экономические риски, которые являются тормозом развития экономики России. Среди них — санкции, рост кредитов и ситуация с нацпроектами. Российский эксперт рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы», насколько обоснованы прогнозы Всемирного банка.

Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, считает, что любые антироссийские санкции влияют на поведение валютных рынков, но реакция эта, как правило, краткосрочная.

— К тем санкциям, которые были, мы научились адаптироваться, и механизм в руках ЦБ позволяет эту волатильность (показатель, характеризующий изменчивость цен — прим. «ВМ») достаточно быстро сгладить. Мы серьезно пострадаем, только если Соединенные Штаты запретят все операции, что маловероятно, ведь доля американских инвесторов на рынке российского государственного долга составляет 10–15 процентов, — пояснил эксперт.

Что касается неопределенной ситуации с национальными проектами, это может стать внутренним экономическим риском, уверен экономист.

— По нацпроектам много вопросов: скрытые показатели, финансирование в этом году, точно ли определены приоритетные направления или, может, стоило им добавить финансирования, а какие-то сделать менее приоритетными, — считает экономист.

Глава Института современного развития согласен с другими экспертами в том, что нацпроекты вряд ли ускорят экономический рост, если не будет проведен некий маневр по расходам в пользу «человеческого капитала» — на образование, рынок труда, обучение и занятость людей предпенсионного возраста.

— Но я пока спокоен, поскольку сейчас начинается формирование бюджета на следующий год, идет подготовка проекта финансовой трехлетки. Значит, правительство будет прорабатывать и предлагать некий общий бюджет нацпроектов. В ходе этой работы будут уточнения и корректировки, — сказал собеседник «ВМ».

Вместе с тем Никита Масленников указал и на другую сторону проблемы:

— По национальным проектам вопрос не в недофинансировании или перефинансировании. Самый главный риск заключается в том, что они могут оказаться фикцией для создания новой стимулирующей деловой среды для частного бизнеса. Потому что в первом квартале этого года, по данным ФНС, число вновь зарегистрированных компаний сократилось на 21 с лишним процента по отношению к показателям первого квартала прошлого года, а количество вновь зарегистрировавшихся индивидуальных предпринимателей сократилось на 7,1 процента. Это наглядный показатель того, что среда не мотивирует людей на занятие бизнесом — рискованно. А раз у нас функционального бизнеса нет, то мы можем тратить средства на что угодно, только не на то, что даст экономический рост. Но ведь главный источник все-таки бизнес в условиях долгосрочных и стабильных правил, — отметил экономист.

Глава Института современного развития согласен с другими экспертами в том, что нацпроекты вряд ли ускорят экономический рост Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

По словам эксперта, если не снижать барьер недоверия между государством и бизнесом за счет действий правоохранительных органов, судов в том числе, то национальные проекты окажутся «вещью в себе». Они работают только в новой среде для бизнеса, когда бизнес вступает в большое дело софинансирования нацпроектов.

Что касается закредитованности, то сегодня, как рассказал Никита Масленников, ситуация напоминает «мыльный пузырь», сформировавшийся на рынке потребительского кредитования в 2014–2016 годах. Многие тогда угодили в долговые ловушки, что привело к тому, что Государственному банку пришлось принимать программы по реструктуризации займов.

— Сейчас в кредитовании мы наблюдаем примерно те же темпы роста. Тогда в месяц он составлял от 28 до 39 процентов. Сейчас, по данным ЦБ, это около 25 процентов. И если раньше, в 2014 году, показатель долговой нагрузки был 10,4 процента, то сейчас это чуть больше 9 процентов.То есть с каждого рубля вы отдаете 10 копеек долга. Это цифры в среднем по России, — озвучил данные специалист.

Центральный банк уже признал, что многие меры сегодня не срабатывают. Будут приняты новые — возможно, драконовские. ЦБ рассчитает риски в зависимости от показателя долговой нагрузки для каждого конкретного заемщика и будет учитывать объем кредита и выплаченных процентов. Все это делается для того, чтобы умерить аппетиты выдающих займы банков.

Читайте также: Доллар за 90 рублей: экономисты высказались, возможно ли такое