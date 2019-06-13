Игнашевич стал заодно с «Торпедо»

Медиацентр столичного стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова давно не видел такого количества журналистов — и это при том, что представителей СМИ приглашали по закрытым спискам. Выходит, правы были те, кто называл назначение Сергея Игнашевича вместо Игоря Колыванова в чем-то имиджевым для футбольного клуба: если в ПФЛ играми москвичей всерьез интересовались лишь несколько изданий, то теперь количество упоминаний «Торпедо» и обсуждений деятельности клуба в медиасреде выросло в разы.

Во многом, правда, это произошло из-за разгоревшихся споров о личности самого тренера и ряда новичков. Как справедливо говорил знаменитый киногерой, запоминается последнее, и потому неудивительно, что иные болельщики «Торпедо» крайне болезненно восприняли назначение Игнашевича.

Ведь он известен в первую очередь как экс-игрок ЦСКА, и почти никто не помнит, что Игнашевич — воспитанник торпедовского футбола… В пику им свое «черно-белое» прошлое отлично помнит и бережно хранит сам Сергей Николаевич.

В спокойной манере он признал, что за годы в футболе давно привык к разного рода давлению и трибун, и общественности, и потому ни одна провокация ему не страшна. А самым отчаянным ригористам и ретроградам он даже предложил прогуляться по пути от метро «Автозаводская» к стадиону и на спор сравнить, кто из них вспомнит больше «торпедовских уголков».

— И вообще я считаю и готов много раз это повторить: надо уметь прощать людей. Это ценнейшее качество! — отметил новый тренер, закрыв тем самым вопросы и о другом спорном трансфере, экс-игроке «Локомотива» Игоре Лебеденко. Этим летом нападающий вернулся в «Торпедо», где и начинал свою карьеру, но также был встречен фанатами не самым лестным образом.

Поговорив о новичках, Игнашевич приоткрыл тайну будущей модели игры москвичей. Как образец он вспомнил торпедовскую династию Шустиковых, особенно выделив своего первого тренера, Виктора Шустикова, а также его внука, нынешнего капитана «черно-белых» Сергея Шустикова: — Если «Спартак», как всегда говорили, народная команда, она всегда играла в красивый, техничный футбол, то про «Торпедо» говорили, что с ним легко не будет. Плюс это всегда была кубковая команда, а это команда с характером, — сказал Игнашевич. — Поэтому характер, бойцовские качества — то, что необходимо команде. И в Шустикове они есть, есть тот характер, а еще течет та кровь, которая нужна всем торпедовцам, — сказал Игнашевич.

Он также рассказал, что для него значит тренерство. Оказалось, что стать наставником для футболистов Сергей Игнашевич готовился почти год, и ради этого ему приходилось жертвовать своими увлечениями и практически не иметь свободного времени.

— Готовиться к тренерской карьере я начал сразу после чемпионата мира — 2018, — поделился футболист. — Я люблю читать, люблю смотреть кино, но представьте: с того лета я даже не притронулся ни к одной книге и не посмотрел ни одного фильма — настолько все для меня серьезно! Ну а зимой я посчитал, что уже получил все необходимые знания и начал всерьез рассматривать несколько предложений.

Новый главный тренер «Торпедо» рассказал также о том, как его напутствовал главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов.

— Черчесов, которому я помогал последнее время, с пониманием встретил мой выбор, пожелал мне успехов и сказал фразу, которую я запомню на всю жизнь: «Тренерство — это профессия, к которой надо относиться очень серьезно», — поделился Сергей Игнашевич. — И я очень благодарен ему за эти слова. А больше никто не знал о моем назначении — все произошло очень быстро.

Увидеть обновленное «Торпедо» в деле и проверить, в какой степени уже сейчас слова нового наставника претворяются в жизнь, можно будет 22 июня: в грядущую субботу на своем стадионе торпедовцы сыграют выставочный матч со старейшим клубом мира, английским «Шеффилдом».

ИСТОРИЯ

Столичный футбольный клуб «Торпедо» был основан 17 августа 1924 года. За почти 95 лет своей истории клуб трижды становился чемпионом СССР. Футболисты «Торпедо» также в 1993 году завоевали первый в новейшей истории страны Кубок России. Первой домашней ареной клуба в 1931 году стал Стадион имени Сталина, на месте которого сейчас расположен Центральный дом художника.