Центробанк снизил ключевую ставку впервые за 2019 год
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 пункта до 7,5 процента годовых.
Это первое снижение в 2019 году. До этого Центробанк всячески поддерживал интригу, не исключая снижения ставки, но и не говоря об этом напрямую. Соответствующее решение регулятор представил на сайте.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что Центробанк ожидает снижения ставок по кредитам.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Экономика России: растем, но падаем
Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта:
Всемирный банк одновременно обрадовал и расстроил. Сообщив о «рекордном росте» за шесть лет российской экономики в 2018 году в 2,3 процента, он одновременно снизил прогноз роста ВВП на текущий год с 1,4 до 1,2 процента. И что нам с этого? Разве мы в прошлом году испытали «рекордное» улучшение жизни? (далее...)