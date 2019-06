Ученые озвучили причины неудач в личной жизни

Неудачные отношения возникают из-за привязанности к бывшим партнерам. К такому выводу пришли ученые факультета психологии Университета Торонто Юбин Парк и Джефф МакДональд.

Согласно результатам девятилетнего исследования, опубликованным в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, люди выбирают себе новых партнеров, которые похожи по характеру на бывших возлюбленных.

Однако в случае болезненного расставания человек понимает, какие черты в новом избраннике могут привести к очередному разрыву. Чаще всего это проявлялось среди людей, подверженных экстраверсии.

Всего в исследовании приняли участие 332 человека. Они делились информацией о своей личной жизни с психологами ежегодно.

Читайте также: Психолог назвал пять причин провала первого свидания