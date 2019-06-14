Российская шахматистка поборется за титул чемпионки мира
• 20:32 • 14 июня 2019
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Александра Горячкина встретится с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь
Фото: Взято с официального сайта Европейской ассоциации шахмат
Российская шахматистка Александра Горячкина досрочно выиграла в турнире претенденток за право сыграть в матче за титул чемпионки мира.
В 12 туре 20-летняя спортсменка сыграла вничью с Тань Чжунъ из Китая. Александра Горячкина набрала девять очков.
На втором месте с 6,5 балла расположилась Анна Музырчук из Украины. Она потеряла все шансы догнать россиянку.
Александре Горячкиной предстоит встретиться с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Время и место проведения матча за мировую шахматную корону пока неизвестно.
Турнир претенденток завершится в Казани 17 июня, сообщает ТАСС.
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