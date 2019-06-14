Сергей Собянин сообщил о старте голосования за лучший проект столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил о начале открытого голосования за лучший городской проект.
Началось открытое голосование за лучший городской проект. Жюри с выбором уже определилось - составило список 30 лучших. Теперь слово за москвичами. В шорт-лист премии #МУФ2019 вошли проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий, СМИ. https://t.co/ExuMHlNERJ— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 июня 2019 г.
По его словам, жюри определило 30 финалистов. Теперь москвичи выберут лучшего. В список номинантов вошли проекты в сфере культуры, спорта, технологий и СМИ. Награждение победителей состоится в рамках Московского урбанистического форума.
Ранее Сергей Собянин накануне Дня медицинского работника наградил столичных врачей премией города и вручил им благодарственные письма.
Читайте также: Москва и Амурская область подписали соглашение о сотрудничестве