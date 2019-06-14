Два корпуса жилого комплекса «Царицыно» введут в эксплуатацию
Два корпуса — 5.2 и 12 — жилого комплекса «Царицыно» готовятся ко вводу в эксплуатацию. Они прошли итоговую проверку, также было выдано заключение о соответствии требованиям и регламентам. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
— В настоящее время на объекте ведутся активные работы. Городской застройщик подписал с конкурсным управляющим договор о передаче обязательств перед дольщиками, прав на земельные участки и объекты незавершенного строительства, — отметила она. — Документ зарегистрирован в Росреестре. Теперь городской застройщик сможет официально передавать участникам долевого строительства ключи от квартир после ввода корпусов в эксплуатацию.
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин добавил, что город принимает активное участие в решении вопросов дольщиков.
— По каждому из недостроенных объектов разработана и утверждена «дорожная карта», — сказал заммэра. — Достройка объектов — всегда сложный процесс, связанный с передачей прав и оформлением документов. Но этот вопрос находится на постоянном контроле, и есть полная уверенность, что все объекты будут достроены.
Всего на стройке двух очередей жилого комплекса задействованы свыше 1,5 тысячи человек.
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