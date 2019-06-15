Программу борьбы с астероидами оценили в десятки миллиардов рублей
Старший научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Сергей Нароенков заявил, что расходы на программу по борьбе с астероидно-кометной опасностью могут достичь десятков миллиардов рублей.
Как уточнил эксперт, крупных затрат потребует строительство обсерваторий и их оснащение специальными телескопами и программным обеспечением. При этом подобный опыт в стране имеется, за образец можно взять широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ в Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
В 2008 году создание подобной системы оценивали в 50 миллиардов рублей, цитирует Нароенкова ТАСС.
Ранее специалисты Европейского космического агентства обновили список объектов, которые представляют для Земли потенциальную опасность. Самой вероятной угрозой считают столкновение с нашей планетой астероида 2006QV89. Эксперты уверяют, что это может произойти уже 9 сентября этого года.
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