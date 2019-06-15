Форум социальных инноваций пройдет в Москве

В столице с 19 по 21 июня пройдет III Форум социальных инноваций. На его мероприятиях будут присутствовать российские и зарубежные эксперты. В ходе дискуссий, встреч и круглых столов они обсудят новые подходы в образовании и трудоустройстве, активное долголетие и другие темы.

Форум посетят представители власти, бизнеса, соцблока и некоммерческого сектора.

— Стенд «Моя работа» будет представлен расширенным комплексом услуг. Мы поможем посетителям составить конкурентоспособное резюме и выстроить карьерную стратегию, проведем с ними тесты по профориентации, в том числе от крупнейших работодателей, — рассказал Роман Шкут, директор центра занятости населения «Моя работа».

В ходе дискуссий, встреч и круглых столов они обсудят новые подходы в образовании и трудоустройстве, активное долголетие и другие темы Фото: официальный сайт мэра Москвы

Среди интересных мероприятий обсуждение «Инновационные подходы в политике занятости населения», на котором эксперты обсудят новые вызовы в вопросах занятости граждан, требующие современных решений от органов власти.

Кроме того, в рамках форума будет работать стенд с лучшими проектами, касающимися социальной поддержки жителей столицы, в том числе в сфере трудоустройства.

— На форуме мы ответим на вопросы: какие первые результаты уже достигнуты и что еще может сделать правительство Москвы, чтобы работу по душе и с большим доходом в Москве было искать проще, а также может ли работа помочь семье выйти из бедности, — сказала Александра Александрова, заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения.

На форуме можно будет посетить стенды, посвященные развитию города, образованию и решению семейных проблем Фото: официальный сайт мэра Москвы

Отдельное место отведено стендам «Московское долголетие» и «Мой социальный центр». На них можно будет узнать о способах укрепления здоровья и получения новых знаний, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Также гости форума смогут посетить стенды, посвященные развитию города, образованию и решению семейных проблем.

Вход на мероприятия бесплатный. Для участия в деловой программе форума требуется предварительно зарегистрироваться.

Читайте также: Сергей Собянин сообщил о старте голосования за лучший проект столицы