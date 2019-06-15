Первые там, где трудно. Дивизия Дзержинского отмечает юбилей

Дивизия оперативного назначения имени Дзержинского провела торжественные мероприятия в честь своего 95-летнего юбилея. Среди гостей праздника был и корреспондент «ВМ».

Раннее утро, военнослужащие готовят передовую технику к торжественному маршу. К началу праздника в часть приходит все больше тех, кто нес боевую службу в дивизии Дзержинского. Многие с момента «дембеля» не были здесь годы, а кто-то — и вовсе десятилетия. Изменившаяся до неузнаваемости часть ветеранов впечатлила.

Путь кинолога Максима Широкова в дивизии Дзержинского только начинается. Москвич служит здесь по контракту уже четыре года. Все это время он неразлучен с бельгийской овчаркой по кличке Джон. Милый семилетний пес, который во время нашего разговора смирно сидел рядом с Максимом, на боевом задании превращается в обученного бойца, способного обезвредить преступника и обнаружить взрывчатые вещества.

— Например, к поиску человека мы приучаем собаку по запаховому следу, — отметил кинолог. — Сначала тренируем на розыск в пределах 20 метров, затем увеличиваем это расстояние. В целом хорошо обученная собака способна найти запаховый след на расстоянии до пяти километров. — Для Максима 95 лет дивизии — большая дата. — Здесь служат настоящие герои, бойцами дивизии совершено немало подвигов. Нужно хранить память о них и гордиться тем, что мы продолжаем их славные традиции, — говорит Максим Широков.

За почти век дивизия не раз участвовала в ключевых событиях отечественной и мировой истории. Ее солдаты в 1945 году сжигали трофейные знамена поверженного врага на Красной площади. Не раз солдаты и офицеры первыми оказывались в эпицентре горячих точек. Так было в Чечне, Приднестровье, Нагорном Карабахе, Северной и Южной Осетии. Покой жителей и гостей страны дивизия охраняла, к примеру, на Олимпиаде 2014 года в Сочи и на минувшем чемпионате мира по футболу. Первый заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Сергей Меликов вместе с ветеранами и военнослужащими возложил цветы к мемориалу павшим воинам Отдельной дивизии оперативного назначения.

После, на торжественном построении в честь праздника Сергей Меликов вручил отличившимся военнослужащим государственные награды. Среди их обладателей начальник артиллерии дивизии, полковник Алексей Бобров. Толчком к тому, чтобы связать свою жизнь с военным делом, для него стало героическое прошлое дедов, которые защищали страну в Великой Отечественной войне.

— Для меня 95-летие дивизии — как юбилей матери или отца, — сказал Алексей Белов. — Я очень много отдал этому соединению, начинал лейтенантом, а сейчас я уже полковник. Для меня это знаменательная дата, которая останется в памяти на всю жизнь.

С трибуны военнослужащих и ветеранов поздравил командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского, генерал-майор Дмитрий Черепанов.

— За свою почти вековую историю дивизия оперативного назначения достойно прошла через все выпавшие на долю нашей страны суровые испытания, тем самым заслужив признательность россиян мужественными, высокопрофессиональными, а порой самопожертвенными действиями ее солдат и офицеров в борьбе за безопасность государства и спокойную жизнь граждан, — заявил генерал-майор. — Всегда там, где было особенно трудно, где для достижения победы требовались особые мужество, отвага, решимость, молниеносные действия, там всегда первыми шли «дзержинцы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Меликов, первый заместитель директора Росгвардии:

— За прошедшие 95 лет Отдельная дивизия оперативного назначения имени Феликса Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации вписала немало ярких страниц в историю войск правопорядка, чем заслужила всенародное призвание. Это уникальное соединение, которое всегда находится на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сохраняя мир и покой, обеспечивая конституционную целостность нашей страны. Из поколения в поколение воины-дзержинцы передают свою славную историю, свято чтят свои традиции, гордятся своими героями. От всего сердца желаю всем нам мира, добра, счастья, удачи и успехов в службе на благо нашей Великой России.

ЦИФРА

19 героев Российской Федерации и 12 героев Советского Союза воспитала Отдельная орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная дивизия имени Феликса Дзержинского.

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