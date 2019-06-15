Кокорин и Мамаев смогут отбыть оставшийся срок наказания в «Бутырке»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с другими осужденными по делу могут отбыть оставшийся им срок в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний.

Для того, чтобы остаться в СИЗО, осужденным нужно будет написать заявление на имя его начальника о включении в состав хозяйственного отряда.

— На основании этого заявления заседает административная комиссия СИЗО, в которой принимают участие и психолог, и воспитатель, оперативник, «режимник», и каждый высказывает свое мнение — подходит ли этот осужденный для хозотряда, — указано в сообщении источника.

Уточняется, что для участия в хозотряде человек должен быть ранее не судимым, а преступление должно быть средней тяжести. Кроме того, учитываются мнения специалистов, таких как психолог и врач.

Напомним, что в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а спустя несколько часов — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал Кокорина, Мамаева и их друзей виновными. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 года колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий должны будут провести в колонии год и 5 месяцев каждый.

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