Более четырех тысяч школьников побывали на «Исторических субботах»

Свыше четырех тысяч школьников посетили «Исторические субботы» за прошедший учебный год. В летний период состоится еще две такие встречи, сообщили столичные власти.

Согласно проведенным опросам, больше всего учащихся заинтересовали мультимедийные площадки. Среди них — исторический парк «Россия — моя история», Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, Государственный центральный музей современной истории России, Музей Москвы, Государственный музей истории ГУЛАГа и Музей ФСИН России.

Все культурные пространства оснащены современным оборудованием, благодаря которому школьники могут увидеть трехмерные исторические реконструкции на видеопанелях, а также послушать лекции аудиогида. Кроме того, в музеях установлены проекторы для голограмм и интерактивные сенсорные экраны.

Большой интерес у школьников вызывает выставка «Рюриковичи». Она открыта в историческом парке «Россия моя – история». На выставке представлены события из 1613-1917 годов. Уникальность экспозиции — в ее масштабах: она размещена в 18 мультимедийных залах. Общая площадь выставки достигла четырех тысяч квадратных метров.

Еще одна выставка, которая пользуется популярностью у юных москвичей — «Романовы», которая находится в этом же парке. Здесь ребята могут узнать об освоении Сибири и Дальнего Востока, основании Санкт-Петербурга, победе над Наполеоном и многое другое.



До конца лета пройдут еще две «Исторические субботы». Они завершат цикл учебного года, состоящий из двух сотен мероприятий, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

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