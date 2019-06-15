СМИ: Полет разбившегося в Шереметьеве SSJ воссоздадут летчики-испытатели
Летчики-испытатели на самолете-лаборатории «Сухой Суперджет» в подмосковном аэропорту Жуковский повторят заход на посадку самолета SSJ, разбившегося в Шереметьеве.
Воссоздание авиакатастрофы будет проведено летчиками ГСС (АО «Гражданские самолеты Сухого») в Летно-исследовательском институте имени Громова в Жуковском. В кабине будет происходить полная реконструкция действий экипажа, согласно данным самописцев.
Кроме того, для реконструкции трагических событий будут использованы тренажеры самолета SSJ, которые также находятся в ЛИИ имени Громова на базе ГСС.
Подобная реконструкция может помочь разобраться в причинах авиакатастрофы.
— Вероятно, это будет комплекс мероприятий, которые прольют свет на действия экипажа и причины катастрофы, — цитирует ТАСС источник в авиационных кругах.
В пятницу, 14 июня, МАК опубликовал отчет о катастрофе, однако информация, представленная в документе, является предварительной, данные могут быть дополнены или изменены. Окончательный отчет будет представлен после окончания следствия.
Ранее МАК уже проводил реконструкцию полета SSJ-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево.
Напоминаем, что самолет SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая в 18:30. После приземления самолет загорелся.
В пожаре погиб 41 человек. Похороны погибших состоялись 21 мая в Мурманске и в городах Заполярья, а также в Белгороде.
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