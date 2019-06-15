Синоптик рассказала, какая погода ожидает москвичей в начале недели
Северный фронт, который обрушился на территорию центральной России, не обошел и Москву. По этой причине погодные условия на выходных в столичном регионе заметно ухудшились, рассказала заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точенова.
В субботу, 15 июня, в столице ожидается 25–27 градусов с отметкой «плюс» и 22–23 градуса в области.
— Местами дождь, циклон сохранится. Ночные температуры будут ниже 13–15 градусов, — отметили в Гидрометцентре.
В воскресенье синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем. Ночью возможна гроза. Температура установится в пределах 12–17 градусов, порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.
В понедельник температурный режим повысится до 25–27 градусов. Ветер западных направлений — до 8 метров в секунду.
— Во вторник, 18 июня, возможна переменная облачность с кратковременными дождями, — уточнила Точенова.
В среду ориентировочно с переменной облачностью прогнозируется погода без осадков, температурный режим — от 22 до 23 градусов, скорость ветра будет оставаться в пределах 8 метров в секунду.
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