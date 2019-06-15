PR-директор Алибасова рассказал, почему продюсера хотят увезти в Казахстан

Знаменитого музыкального продюсера Бари Алибасова могут вывезти на реабилитацию в Казахстан. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил PR-директор артиста и группы «На-На» Вадим Горжанкин, цитируя слова Бари Алибасова-младшего.

По мнению сына Алибасова, восстановление здоровья музыкального продюсера должно проходить именно в Казахстане: ему пойдут на пользу горный воздух и максимальное уединение.

— Как только произошла трагедия, мы неоднократно получали слова поддержки и конкретные предложения о помощи, как со стороны самых простых казахов, так и со стороны высокопоставленных представителей власти Казахстана, — отметил Алибасов-младший. — Отец и Казахстан — понятия неразделимые. Сейчас мы серьезно рассматриваем предложение о его реабилитации в одном из санаториев Казахстана, располагающемся в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации имеется вертолетное сообщение.

Как отметил Горжанкин, Алибасова поддержит и группа «На-На», которая планирует провести тур по Казахстану, чтобы быть рядом с продюсером. В настоящее время концертный директор принимает заявки и формирует предварительный график выступлений.

По мнению солиста «На-На» Владимира Политова, трагедия, которая случилась с Алибасовым, еще больше сплотила всех участников коллектива.

— Я, Слава Жеребкин, Леня Семидьянов и Миша Игонин активно работаем над новой программой, гастролируем, — сказал Политов. — С группой все хорошо. Не верьте самым разным слухам.

Напомним, что продюсер был госпитализирован после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Ему диагностировали четвертую (максимальную) степень ожога желудка. Врачи приняли решение ввести артиста в состояние медикаментозного сна, из которого он недавно вышел.

Сейчас Алибасов проходит комплексное обследование в НИИ имени Склифосовского. В понедельник врачи сообщат подробную информацию о состоянии его здоровья и сроки перевода из реанимации в палату.

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