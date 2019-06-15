Певица Алсу стала народной артисткой Башкирии
На Международном фестивале искусств «Сердце Евразии» в Уфе было объявлено о присвоении российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана.
Соответствующий указ врио главы Башкирии подписал в пятницу, 14 июня. Помимо Алсу, руководство региона отметило и других певцов: Сергей Приказчиков из группы «Пицца» и солист группы «Аргымак» Ринат Рамазанов стали заслуженными артистами Республики Башкортостан.
Алсу прокомментировала награду, отметив, как приятна такая высокая оценка ее труда и творчества.
— Конечно, все это делается ради моего замечательного дорогого преданного зрителя, — приводит слова певицы «Российская газета».
Ранее Валерия осудила действия Алсу, призвав звезд не продвигать своих детей на различных конкурсах.
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