Россиянам напомнили об эпидемии лихорадки денге в Таиланде
Роспотребнадзор напомнил россиянам, собирающимся посетить Таиланд, об опасности лихорадки денге, эпидемия которой объявлена в этой стране.
Согласно информации, предоставленной Департаментом по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения Королевства Таиланд, число случаев заболевания лихорадкой денге в стране превысило показатели за последние 5 лет в 2 раза.
С начала 2019 года число заболевших составило около 30 тысяч человек. 40 человек погибли. Самыми опасными являются центральный и северо-восточный районы страны.
В Роспотребнадзоре отметили, что власти Таиланда принимают все возможные меры по борьбе с заболеванием, однако сражаться с переносчиками лихорадки — комарами — очень сложно. Россиян призывают принимать меры предосторожности: носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать специальные отпугивающие насекомых средства, а также обязательно ставить сетки на окна и двери в помещениях, сообщает ТАСС.
Лихорадка денге является острым вирусным заболеванием. Ее симптомы включают повышение температуры, боль в мышцах и суставах, сыпь, тошноту и бессонницу.
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