Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в Риме на 97-м году жизни
Выдающийся итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли умер в субботу, 15 июня, в своем доме в Риме на 97-м году жизни.
Сообщение с трагической новостью разместил Фонд Дзеффирелли на своем сайте, уточнив, что кончина наступила после продолжительной болезни.
— Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли, — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о дате и месте похорон будет предоставлена позже. Однако уже известно кладбище, на котором упокоится режиссер.
— Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции, — приводят информацию с сайта РИА Новости.
Дзеффирелли родился во Флоренции в 1923 году. Он был дважды номинирован на премию «Оскар», являлся пятикратным лауреатом национальной премии «Давид ди Донателло» и обладателем премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA).
Многие картины Дзеффирелли широко известны и в России, например фильм «Укрощение строптивой» или мини-сериал «Иисус из Назарета».
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