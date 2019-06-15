Российские фильмы будут представлены на Шанхайском кинофестивале
Фильмы российских режиссеров вошли в основную конкурсную программу 22-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF), который пройдет с 15 по 24 июня. В рамках мероприятия запланированы показы нескольких сотен работ со всего мира.
Россия представила фильм кинорежиссера Павла Лунгина «Братство». В основу сюжета положена операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии с Чарикарской равнины к перевалу Саланг.
В конкурсную программу кинофестиваля вошла драма «Три дня Клавы Грачевой» режиссера Ивана Григолюноса. Действие картины разворачивается в 1951 году. В основе сюжета лежит история женщины, которая едет забирать своего мужа из колонии-поселения. На площадке также состоится мировая премьера — фильм кинорежиссера Юсупа Разыкова «Танец с саблями».
Шанхайский международный кинофестиваль проходит с 1993 года. На него съезжаются многие знаменитости не только азиатского, но и мирового кинематографа.
В 2017 году фильм российского режиссера Ивана Болотникова «Хармс» получил на кинофестивале сразу два приза: за «Лучшую операторскую работу» и «Лучший сценарий», сообщает ТАСС.
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