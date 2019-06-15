Сергей Собянин рассказал о поликлинике, доброжелательной к ребенку
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал новую запись в социальной сети Тwitter, в которой рассказал о значимом событии для одной из столичных поликлиник.
— Детская поликлиника № 133 получила международный статус ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку», — пишет мэр.
Детская поликлиника №133 получила международный статус #ВОЗ #ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку". Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей. Девять московских роддомов уже имеют такой статус, а вот поликлиника получила его впервые.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2019 г.
По его словам, это означает, что в данной поликлинике уделяется большое внимание грудному вскармливанию ребенка. Собянин отметил, что в Москве существуют девять роддомов, имеющих такой статус.
Однако поликлиника получает его впервые.
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