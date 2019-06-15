Сергей Собянин рассказал о начале работ по продлению Люблинско-Дмитровской линии
Начались комплексные работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом на своей официальной странице в соцсети Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Проложим тоннель длиной 2,3 километра до станции «Лианозово», неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления МЖД, — указано в сообщении.
Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки #мосметро на север. Проложим тоннель длиной 2,3 км до станции #Лианозово, неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления #МЖД. Затем линия дойдет до технопарка "Физтех" в поселке Северный. pic.twitter.com/GRbzOmNxcR— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 15 июня 2019 г.
Глава города уточнил, что линия дойдет до расположенного в поселке Северный технопарка «Физтех». К своему сообщению Сергей Собянин прикрепил фотографии, на которых запечатлен ход текущих работ.
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