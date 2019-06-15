ЦОДД рассказал, как наблюдает за автомобилистами
Пресс-служба ЦОДД рассказала в Тwitter о том, как ведомство изучает транспортные потоки столицы.
Согласно сообщению, каждая московская машина в день попадает в среднем на 14 камер.
#ИТС на проводе. Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Оч. полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности - угонов, спасибо камерам, в Москве стало в 3 раза меньше.— ЦОДД (@gucodd) 15 июня 2019 г.
Уточняется, что речь идет не о штрафах, связанных с нарушениями правил дорожного движения, а просто о наблюдении.
Как объясняет ЦОДД, подобный мониторинг крайне полезен для понимания транспортных потоков города. Кроме того, система камер помогает бороться с угонами — их в столице стало в три раза меньше.
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