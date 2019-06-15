Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы выглядеть привлекательно
Британские ученые провели исследование и выяснили оптимальную продолжительность сна для сохранения приятного внешнего вида. Об этом сообщает издание Mirror.
По мнению экспертов, многие люди неважно выглядят по утрам. Они просыпаются с плохим настроением, помятым видом, у многих появляется раздражительность и депрессия. Основной причиной подобной реакции организма является неправильный режим сна.
— Многие из нас стремятся выглядеть и чувствовать себя хорошо и тратят много денег на это. Мы, кажется, забываем, что хороший ночной сон может положительно влиять на наш внешний вид, — сообщил эксперт Нейл Робинсон.
Ученые выяснили, что люди, которым удавалось поспать в среднем девять часов и десять минут, лучше выглядят. Их кожа стала чище, а лицо приобрело более здоровый цвет.
Эксперты считают, что наиболее оптимальное время к отходу ко сну — 21:45, а время пробуждения — 6:55.
Читайте также: Дерматолог оценил опасность татуировок и пирсинга