Дерматолог оценил опасность татуировок и пирсинга

Фактически каждый пятый обладатель татуировки или пирсинга в ближайшие пять лет начинает испытывать проблемы со здоровьем. К такому выводу пришла группа британских ученых после ряда проведенных исследований. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, к чему может привести стремление «украсить» себя.

Для того, чтобы избежать различных заболеваний, перед тем, как посетить тату-салон, необходимо пройти обследование, утверждает врач-дерматолог Алексей Шевченко.

— Такие проникновения в кожу могут вызвать целый ряд заболеваний, начиная от безобидных раздражений и заканчивая инфекционными заболеваниями: ВИЧ, сифилис, сепсис, — рассказал специалист корреспонденту «Вечерней Москвы». — Необходимо помнить, что кожный покров — это защитная оболочка и любые манипуляции на нем приводят к его разрушению.

Кроме того, красивый узор, набитый непрофессионально, по словам медика, может стать причиной дерматита, экземы или образования келоидного рубца, когда кожа покрывается опухолевидными волокнами.

— Рубцевание неконтролируемое, что самое ужасное, — дополнил специалист.

По словам эксперта, существует такое явление, как идиосинкразия — генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определенные неспецифические (в отличие от аллергии) раздражители. Даже врачи не всегда могут точно сказать, как кожа отреагирует на краску и вещества, используемые тату-мастером.

— Выбирайте проверенные салоны, — советует врач. — Убедитесь, что у мастера есть необходимые сертификаты и лицензии, ознакомьтесь с отзывами о том или ином специалисте, но перед походом в салон лучше для подстраховки посетите кабинет дерматолога.

Психолог Анна Степанова советует любителям пирсинга и тату не забывать, что подобные увлечения с годами «сходят на нет», а ошибки молодости остаются.

— Несмотря на то, что этот сегмент молодежной субкультуры в техническом плане очень продвинулся, до сих пор не разработан метод полного выведения узора с тела, — уверяет она. — Всегда остаются следы. Во время сеанса удаления картинки человеку лазером выжигают тот участок кожи, где нанесен рисунок, а это болезненная процедура.

По мнению психолога, подобные красивые «шрамирования» — это попытка показать свою статусность, подчеркнуть индивидуальность, но очень часто любители бодиарта «переносят» психологическую боль на физическую.

— Происходит переключение, — говорит Степанова. — Им (любителям тату — прим. «ВМ») так тяжело переносить психологические переживания, что проще лишний раз ощутить физическую боль, чтобы приглушить эти «душевные» напряжения.

Такие люди очень любят убегать от своих чувств, они не готовы их даже признать. По словам эксперта, таким манипуляциям, как правило, подвержены невротики, которые любят испытывать боль, а это уже повод задуматься о походе к психотерапевту.

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