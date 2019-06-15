Россия готова сотрудничать с новым правительством Молдавии
Россия удовлетворена мирным разрешением политического кризиса в Молдавии и ждет от нового правительства республики шагов по развитию взаимодействия двух стран. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
Согласно опубликованному комментарию, Россия готова решать задачи в сфере внутриполитических процессов и социально-экономического развития страны.
Напомним, что 9 июня Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Решение принято по запросу группы депутатов от Демократической партии.
КС мотивировал такое решение тем, что глава государства отказался подписывать указ о роспуске парламента. Обязанности президента временно исполнял премьер-министр Павел Филип, который должен был подписать указ о роспуске парламента и назначить досрочные выборы на 6 сентября. Игорь Додон назвал сложившуюся ситуацию «отчаянным шагом для узурпации власти».
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