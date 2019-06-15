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Общество

Зоозащитники взяли штурмом еще одну квартиру с котами живодерки Зайцевой

Рафаэль Залян
• 18:47 • 15 июня 2019
Спасенные животные в надежных руках, они проходят лечение и после выздоровления обретут новый дом
Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»
Спасенные животные в надежных руках, они проходят лечение и после выздоровления обретут новый дом
Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

История о «бизнес-леди» Светлане Зайцевой, чье имя с ярой ненавистью до сих пор упоминают зоозащитники, получила продолжение. Женщина, которая решила построить бизнес на животных, занималась так называемой черной передержкой. Она снимала квартиру на Дмитровском шоссе, чтобы якобы содержать четвероногих. Котят набирала по объявлению в социальных сетях, за передержку брала деньги. А потом просто оставляла несчастных без ухода в арендуемой трешке.

Как удалось выяснить корреспонденту «Вечерней Москвы», квартира, которую штурмом взяли зоозащитники на Дмитровке, оказалась не единственной, где горе-предприниматель морила голодом животных.

Как рассказала «ВМ» одна из активисток и зоозащитниц Елена Токарева, о том, что Зайцева устроила настоящий «кошачий ад» на этих арендуемых квадратных метрах, не знал даже владелец сдаваемого жилья. Хозяева «хвостатых» тоже были крайне удивлены происходящему. О том, что в этой трехкомнатной квартире творится неладное, не раз сообщали соседи Зайцевой. Люди жаловались на неприятные запахи, которые исходили оттуда.

— В первой квартире по адресу: Дмитровское шоссе, 37, корпус 1, подъезд 7, содержались более 80 животных. Куча трупов, все котята обезвожены, измучены, — сказала женщина. — Всех мы передали в надежные руки ветеринаров, чтобы специалисты оказали помощь. Мертвых животных отправили на экспертизу. В первых полученных от медиков заключениях указывалось, что у многих была кахексия — крайнее истощение организма.

Активистка рассказывает, что среди узников Зайцевой были смертельно больные звери. Когда ее поймали, она начала клясться, что больше нигде у нее нет таких «питомников».

Пространство, в котором животных содержали без нужных им условий, стало благоприятной средой для распространения смертельных заболеваний Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

— Но не тут-то было. Мы вычислили еще одну локацию, — говорит зоозащитница. — Когда прибыли туда, она находилась на месте, услышав звонок, она забаррикадировалась.

Как выяснилось позже, в этой квартире предприимчивая дама не жила, а специально арендовала помещение, чтобы расширить свой «живой» бизнес.

На этот раз волонтеры вырвали из рук живодерки более 20 котов. 

По словам ветеринара Юлии Сорокиной, пространство, в котором животных содержали без нужных им условий, стало благоприятной средой для распространения смертельных заболеваний. Кошку по кличке Шоколадка, которую доставили из «дьявольской» квартиры в ветклинику, спасти уже не удастся.

— У нее вирусный лейкоз, — отмечает врач. — Она могла заразиться от другого кота, с которым контактировала. Такие болячки всегда возникают при скученном содержании.

У других пушистых пациентов Зюзи и Ляли еще есть возможность спастись, уверяет специалист.

— У этих животных были вздутые желудки, истощение, на шерсти местами алопеции (выпадение волос — прим. «ВМ») и очень сильный стресс.

Теперь животные в надежных руках, они проходят лечение и после выздоровления обретут новый дом.

После появления новых деталей этой чудовищной истории правоохранители еще долго допрашивали виновницу этого громкого дела на предмет того, где еще она «замуровала» животных, но Зайцева так и не призналась.

— Мы располагаем несколькими адресами, где, возможно, еще есть животные, все это будет проверяться вместе с правоохранителями, — уверяет активистка.

Владельцы измученных питомцев написали заявления в полицию. Однако пока не известно, ответит ли живодерка за свои действия.

В связи с этим волонтеры и зоозащитники, а также неравнодушные граждане продолжают собирать подписи к петиции, чтобы добиться наказания для Светланы Зайцевой по статье 245 УК («Жестокое обращение с животными»).

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Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Граждане не хотят, чтобы противозаконные действия одиозной дамы, направленные на издевательства над «усатыми», сошли ей с рук.

По словам горожан, есть доказательство того, что Зайцева действовала не одна.

— Организовать одной такой бизнес не так уж и просто, — рассказывает Токарева. — Известно, что ее родная сестра Алина Зайцева работает ветеринаром. А это значит, что ей ничего не стоило подделать справки с печатями, которые она потом предоставляла людям, доверившим ей судьбу своих питомцев.

По словам юристов, если выяснится, что Зайцева действовала не одна, а с группой лиц по предварительному сговору, то ей может грозить реальный срок.

— Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, при участии группы лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет, — сообщил адвокат Артемий Никифоров.

Большинство зоозащитников уверены, что Зайцева специально доводила несчастных животных до плачевного состояния, чтобы как можно больше привлечь клиентов, которые «клюнут» на жалостливые фотографии раненых и истощенных животных и переведут свои деньги на банковскую карту для лечения и содержания страдальцев.

Те, кто стал жертвой махинаций Зайцевой, создали в соцсетях группу, где люди делятся своей страшной историей. Сама живодерка притаилась, все звонки и сообщения корреспондента «Вечерней Москвы» игнорирует. Известно лишь то, что пока дама находится на свободе и (вполне возможно) продолжает свой «кровавый бизнес».

Пострадавшие призывают москвичей не повторять их ошибок и не отдавать своих братьев меньших неизвестным людям.

Отметим, что черной передержкой называют места, в которых содержат животных без необходимых для них условий. Подобные временные приюты многие предприимчивые граждане открывают ради наживы. Так называемые бизнесмены набирают кошек и собак, а затем морят их голодом.

В прошлом году в России был принят новый закон об ответственном обращении с животными. Раньше законом каралось только жесткое обращение (и то не всегда). Теперь под запретом оказались контактные зоопарки и даже опасные цирковые номера с участием животных. Кроме того, норма не разрешает проводить бои животных и выкидывать их на улицу.

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Спасенные животные в надежных руках, они проходят лечение и после выздоровления обретут новый дом
Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»
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