Трамп предрек Америке экономический крах, если он проиграет на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американскую экономику ждет полный крах в случае его проигрыша на следующих выборах главы государства в 2020 году.

В своем аккаунте в социальной сети Twitter он написал, что в данный момент «экономика Трампа» бьет рекорды. Однако стоит на выборах 2020 года победить кому-либо, кроме него, и Америку ждет экономический крах, которому еще не было равных.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go....However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT