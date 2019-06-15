Стартовали работы по монтажу башенных кранов в ЖК «Царицыно»
Более 1,5 тысячи строителей работают на достройке ЖК «Царицыно» на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
В субботу, 15 июня, стартовали работы по монтажу двух башенных кранов на корпусе 31. На корпусе 30 краны уже смонтированы, а на 27 идут подготовительные работы.
В пресс-службе отметили, что по каждому из недостроенных объектов разработана «дорожная карта», сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что два корпуса — 5.2 и 12 — жилого комплекса «Царицыно» готовятся ко вводу в эксплуатацию.
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