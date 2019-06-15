Медик рассказал о трех простых способах улучшить память
Нейрохирург Рахул Джандиал рассказал о трех простых способах тренировать мозг. Он отметил, что эти упражнения помогут улучшить когнитивные способности и память.
По словам специалиста, для того, чтобы иметь хорошую память, необходимо всего лишь учиться в течение всей жизни, вести здоровый образ жизни и общаться. Но для тех, у кого не получается следовать этим правилам, медик предложил упражнения, позволяющие сохранить мозг в тонусе.
Для первого упражнения нужны бумага и карандаш. Джандиал предлагает за две минуты записать всех живущих в воде существ, которых вспомните. Затем испытание следует повторить: за этот же период времени перечислить животных по категориям: опасная рыба, пресноводная рыба, моллюски и прочие.
Кроме того, для улучшения памяти врач рекомендует умножать в уме двузначные числа и мысленно переписывать слова наоборот — от последней буквы к первой, сообщает издание Deita.ru.
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