Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
• 23:41 • 15 июня 2019
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Ольга Бузова развелась три года назад и находится в поиске спутника жизни
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году. Артистка опубликовала совместные фото с молодым человеком на своей странице в соцсети.
— Дружба — вещь таинственная, как и любовь. Ни о какой корысти здесь речи идти не может. Просто у двух людей существует необходимость друг в друге. Мой самый идеальный бывший Тима, — написала певица в Instagram.
Поклонники Бузовой пожелали ей поскорее встретить свою любовь, ведь после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым в 2016 году певица находится в поиске спутника жизни.
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