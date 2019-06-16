Иван Ургант высмеял предвыборную программу Вики Цыгановой
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал в своей передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале решение актрисы и певицы Вики Цыгановой выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму.
Он иронично «раскрыл» детали предвыборной программы артистки. Так, на крышке ноутбука, который Иван Ургант использует в каждом выпуске передачи, был прикреплен юмористический плакат, имитирующий предвыборную агитацию. На нем были написаны слова из песни Вики Цыгановой «Русская водка».
«Русская водка, черный хлеб, селедка; весело веселье, тяжело похмелье!» — гласил слоган.
Телеведущий пошутил, что все перечисленные наименования продуктов являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что певица Вика Цыганова заявила о своем намерении стать депутатом Государственной думы.
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